Şarkıcı Cem Adrian Marmaris'te konser verdi

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MUĞLA (AA) - Şarkıcı Cem Adrian, Muğla'nın Marmaris ilçesinde konser verdi.

Marmaris Amfi Tiyatro'daki konsere müzikseverler ilgi gösterdi.

Konserin başında müzikseverlere teşekkür eden şarkıcı, "Klasik bir Cem Adrian konseri olacak. Marmaris'in eğlence mekanlarında çılgınlar gibi eğlenmek yerine buraya bu duygusal şarkıları dinlemek için gelen herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

Cem Adrian ve orkestrası, eski ve yeni şarkılardan oluşan duygusal şarkılar ağırlıklı özel bir repertuvara yer verdi.

Adrian, "Sen Benim Şarkılarımsın", "Sarı Gelin", "Kum Gibi" ve "Herkes Gider Mi" gibi eserleri seslendirip "Kül Olur" şarkısıyla konserini bitirdi.

Konsere gelen farklı yaş grubundaki müzikseverler, zaman zaman telefonlarının flaşlarını açarak şarkılara eşlik etti.

Konserin sonunda Adrian ve orkestrasının performansı müzikseverler tarafından alkışlandı.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay konser sonunda sanatçıyı kulisinde ziyaret ederek performansından dolayı tebrik etti.

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