Muğla'da hayatını kaybeden Büyükelçi Karagöz'ün cenazesi Ankara'ya gönderildi

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde denizde fenalaşarak hayatını kaybeden Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz'ün cenazesi Ankara'ya gönderildi.



Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Karagöz'ün Muğla Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından cenazesi yakınları tarafından teslim alındı.

Cenaze nakil aracı ile Dalaman Havalimanına getirilen Karagöz'ün cenazesi, uçakla Ankara'ya nakledildi.

Büyükelçi Karagöz, tatil yaptığı Fethiye'de dün Ölüdeniz Mahallesi Faralya Koyu'nda denizde yüzerken fenalaşmış, denizden baygın halde çıkarıldıktan sonra kaldırıldığı Fethiye Devlet Hastanesinde yaşamını yitirmişti.

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