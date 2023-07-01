Muğla'da seyir halindeki otomobil yandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ula ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılmaz hale geldi.

Ulaş Öksüz'ün kullandığı 48 VE 379 plakalı otomobilden, Karabörtlen-Ula kara yolu Çiçekli mevkisinde seyir halindeyken dumanlar çıkmaya başladı.

Öksüz, aracını park ederek itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında otomobil tamamen yandı.

Ekipler, yangının çıkışıyla ilgili araştırma yaptı.

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