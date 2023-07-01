Muğla'nın Ortaca ilçesinde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ortaca ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Dalyan Mahallesi İskele Meydanı'ndaki tören, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Deniz şehitleri anısına suya çelenk bırakılan etkinlik kapsamında, yüzme, su altında hazine sandığı bulma, yağlı direk yarışları gerçekleştirildi.

Törene, Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta, Garnizon Komutanı Halil Gökçe, Belediye Başkanı Alim Uzundemir, Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Arif Yalılı, İlçe Emniyet Müdürü Raşit Tosun ve protokol katıldı.

Köyceğiz Dalyan Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri de insansız cankurtaran aracıyla güvenlik tedbiri aldı.

Kutlamalar, akşam saatlerinde Ortaca Şehit Mehmet Kaya Halk Eğitimi Merkezi'nin halk oyunları gösterisi ve Ortaca Belediyesi Türk Sanat Müziği konseriyle devam etti.

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