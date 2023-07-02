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Muğla'da minibüsle çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

AA

Muğla'da minibüsle çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, yanındaki kişi yaralandı.

Abdullah Köylü'nün (27) kullandığı 35 TRN 61 plakalı motosiklet ile Alman uyruklu C.M.M. (70) idaresindeki 48 P 5820 plakalı minibüs, Sarıana Mahallesi Mustafa Münir Elgin Bulvarı Netsel Marina Kavşağında çarpıştı.

Kazada Köylü ile motosikletinde yolcu olarak bulunan Emre Tufan (26) ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Köylü, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Emre Tufan ise özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Minibüs şoförü gözaltına alındı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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