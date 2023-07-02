Muğla'da tatilciler dönüş yolunda yoğunluk oluşturdu

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MUĞLA (AA) - Kurban Bayramı tatilini Muğla'nın gözde turizm merkezlerinde geçiren tatilcilerin dünden itibaren geri dönüşe geçmesiyle oluşan trafik yoğunluğu sürüyor.

Marmaris, Fethiye ile Ula'nın sakin kent unvanlı Akyaka Mahallesi'nden ayrılan tatilciler, trafik yoğunluğuna neden oldu. Kent merkezi ile Aydın ve Denizli istikametindeki kavşaklarda uzun araç kuyrukları oluştu. Ulaşımda aksama yaşanmaması için trafik ekipleri çalışma yaptı.

Akyaka'da çıkışındaki trafik yoğunluğunu azaltmak ve yol kontrolünü sağlamak amacıyla çok sayıda jandarma trafik timi görev aldı.

Marmaris ilçe çıkışında dün başlayan araç hareketliliği devam etti.

Ulusal Egemenlik Caddesi ile Yeni Datça Yolu'ndan şehir çıkışına doğru trafik arttı. Trafik polisleri yoğunluğu azaltmak için çıkış yönüne daha fazla araç geçişini sağladı.

Fethiye ilçesinden dönenler nedeniyle Ölüdeniz Caddesi'nde ve Göcek Tüneli'nde araç kuyruğu oluştu.

Bodrum'da da çıkış istikametine doğru zaman zaman bazı noktalarda trafik yoğunlaştı. Güvercinlik ve Koru mevkilerindeki arterlerde trafik akışı yavaşladı. Milas kavşağı ve Söke yolundaki araç sayısı fazlalığı da dikkati çekti.

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