Datça'da orman yangınından kaçan domuzun yüzerek limana gelmesi kamerada

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesinde, makilik alanda çıkan yangından kaçan yaban domuzunun, yüzerek limana geldiği anların görüntüsü ortaya çıktı.

Kıyıdaki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüde, yüzerek limana gelen domuzun, teknelerin arasından iskeleye ulaşması ve çevredekilerin yaşadığı heyecan yer alıyor.

İskeleye çıkamayan yaban domuzunun teknelerin arasından yüzerek gözden kaybolduğu görülüyor.

Limandaki denizciler tarafından Taşlık Plajı'ndan karaya çıkartılan domuzun, doğal yaşam alanına döndüğü öğrenildi.

İskele Mahallesi'nde 29 Haziran'da çıkan yangında yaklaşık 25 hektar makilik alan zarar görmüştü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.