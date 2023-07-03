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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muğla'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

AA

Muğla'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ve Datça ilçelerinde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Fethiye Kordon Boyunda gerçekleştirilen kutlamalarda, yüzme, kovayla kürek, piyade tekne ve yağlı direkten Türk bayrağını alma yarışmaları yapıldı.

Heyecanlı anların yaşandığı yağlı direkten bayrağı almak için katılımcılar, yoğun bir mücadele sergiledi.

İlgiyle izlenen yarışmalarda dereceye giren denizcilere ödülleri, protokol üyelerince verildi.

Datça'da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Liman Başkanı Gökhan Çağlayan tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Deniz şehitleri adına da çelenk atma etkinliği gerçekleştirildi.

Ayrıca Datça Limanı'nda farklı yaş kategorilerinde yüzme, halat çekme ve yağlı direk yarışması gerçekleştirildi.

Kutlamalar, halk oyunu gösterisi ve ödül töreniyle sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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