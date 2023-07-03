Muğla'da devrilen tomruk yüklü tırın sürücüsü yaralandı

Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde tomruk yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Mahmut Şahin'in kullandığı 06 CZR 855 plakalı tomruk yüklü tır, Muğla-Denizli kara yolu Kötekli mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çevreye dağılan tırdaki tomruklar nedeniyle yol tek yönlü trafiğe kapandı.



Vatandaşlar ve ekipler tarafından tomrukların çekilmesiyle yol yeniden ulaşıma açıldı.



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