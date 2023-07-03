Muğla'da 26. Ortaca Tarım, Çevre ve Turizm Festivali başladı

Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ortaca ilçesinde bu yıl 26'ncısı gerçekleştirilen Ortaca Tarım, Çevre ve Turizm Festivali, kortej yürüyüşüyle başladı.

Ortaca Belediyesi tarafından düzenlenen festivalde, bando ve halk oyunları ekibi eşliğinde belediye önünde başlayan yürüyüş, Beşköprü Mahallesi Pazaryeri'ndeki festival alanına kadar devam etti.

Alanda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından folklor gösterisi sunuldu ve stantlar gezildi.

Festivalin ilk gününde Gencer Savaş Bandosu sahne aldı. Bir hafta sürecek festivalde, Derya Uluğ, Ekin Uzunlar, Sevcan Orhan, Uğur Işılak ve Kolpa konser verecek.

Festival, 9 Temmuz'da sanatçı Kıraç'ın konseriyle sona erecek.

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