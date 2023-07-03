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Cumhurbaşkanlığı 4. Uluslararası Yat Yarışları, Muğla'da yapılacak

AA

Cumhurbaşkanlığı 4. Uluslararası Yat Yarışları, Muğla'da yapılacak

MUĞLA (AA) - Cumhurbaşkanlığı himayelerinde İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübünce düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı 4. Uluslararası Yat Yarışları, 25-30 Temmuz'da Muğla'da yapılacak.

Yarış öncesi Vali Orhan Tavlı başkanlığında toplantı düzenlendi.

İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, yarışların Bodrum-Marmaris rotasında gerçekleştirileceğini ve son gün Bodrum Kalesi'nde ödül töreni düzenleneceğini kaydetti.

Halikarnas Kupası'nda 2 açık deniz ve 2 şamandıra yarışı olmak üzere 4 yarışın planlandığını söyleyen Yemlihaoğlu, 120 deniz mili uzunluğundaki açık deniz rotasının gidiş ve geliş istikametinde katedileceğini, Muğla'nın doğal, kültürel ve tarihi güzelliklerinin yarış boyunca bütün dünyaya gösterileceğini belirtti.

Yemlihaoğlu, yarışların Türkiye ve Muğla tanıtımına da büyük katkı sağlayacağını aktardı.

Toplantıya, Tavlı ve Yemlihaoğlu'nun yanı sıra Vali Yardımcıları Ali Yılmaz, Ayhan Yazgan, İsmail Soykan ve aynı zamanda Menteşe Kaymakamı olan Mehmet Eriş, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutan Vekili Binbaşı Gökhan Tula, kurum müdürleri ve organizasyon yetkilileri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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