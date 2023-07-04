Güney Ege'de turizmciler yerli turistle "bayram" etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Güney Ege'de turizmciler yerli turistle "bayram" etti

AA

Güney Ege'de turizmciler yerli turistle "bayram" etti

MUĞLA (AA) - Muğla'nın turistik ilçeleri, Kurban Bayramı tatili süresince en hareketli dönemlerinden birini yaşadı, oteller yüksek doluluk oranlarına ulaştı.

Güney Ege'nin gözde turizm merkezleri Bodrum, Marmaris ve Fethiye, yabancı ziyaretçilerin yanı sıra bayram dolayısıyla yerli turistlerin de tatil rotasında yer aldı. Bayram tatili süresince bölgeye kara yoluyla yaklaşık 600 bin araç giriş yaptı. Turistik ilçelerde otellerin yanı sıra, çadır ve karavan alanları da doldu.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, AA muhabirine, bayram tatilinde Muğla ve ilçelerinde yoğunluk yaşandığını söyledi.

Ziyaretçilerin huzur içinde tatillerini geçirmeleri için her türlü güvenlik ve trafik önlemlerini aldıklarını belirten Tavlı, "9 günlük bayram tatilinde Muğla ve turistik ilçeleri yerli turistin tercihi oldu. Muğla'nın yeşili ve mavisi misafirlerimize hizmet etti. Muğla ve turistik ilçelerinde tatil süresince konaklama tesislerimiz doldu." dedi.

Lüks yat trafiğinin de oldukça yoğun olduğunu ifade eden Tavlı, koyların da önemli ölçüde ziyaretçi ağırladığını kaydetti.

Tavlı, bayramda özellikle Akyaka, Ölüdeniz ve Dalyan'da günübirlik ziyaretçi hareketliliğinin daha fazla olduğunu dile getirdi.

- "Guletler bayram boyunca mavi turlardaydı"

Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan da seçimler ve deprem nedeniyle iç pazarda yaşanan durgunluğun 9 günlük tatille yükselişe geçtiğini belirtti.

Marmaris'in bayramı dolu dolu geçirdiğini ve turizmcilerin "bayram ettiğini" anlatan Ayhan, şunları söyledi:

"Tatil süresince konaklama tesislerimizde doluluk yüzde100'e ulaştı. Marmaris'te konaklayan misafirlerimize çevre il ve ilçelerden gelen günübirlik ziyaretçiler de eklenince ciddi bir yoğunluk yaşadık. Dalaman Havalimanı günlük ortalama 200 uçuşla oldukça hareketli bir sezon geçiriyor."

Deniz Ticaret Odası Marmaris Şube Başkanı Halil Bağlı, bayram boyunca deniz turlarının yoğun ilgi gördüğünü, bütün tekne ve guletlerin denize açıldığını kaydetti.

Marmaris'te günübirlik tur teknelerinin bayram boyunca dolu olarak turlara çıktığını aktaran Bağlı, "Guletler de mavi turlardaydı. Marmaris'in denizcilik sektörü bayramda hiç boş kalmadı, tekneler misafirleriyle turlarını yaptı. Herkes bereketli bir bayram tatili yaşadı." diye konuştu.

TÜRSAB Fethiye Batı Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Üyesi Özay Akdoğan, bayramı dolu dolu geçirdiklerini dile getirdi.

Ziyaretçilerin Dalyan Kanalı'ndan geçerken tarihi yapıların yanı sıra balık türlerini, sıcak su kaynaklarını ve deniz kaplumbağalarını görüp İztuzu Plajı'nda denize girdiğini anlatan Akdoğan, keyifli bir tatil süreci yaşadıklarını aktardı.

Dalyan Otelciler ve Turizmciler Derneği Başkanı Ali Mürşit Yağmur, ilçede özellikle bayramın 3 ve 4'üncü günlerinde günübirlik ziyaretçilerin yoğunluk oluşturduğunu belirtti.

Ölüdeniz Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Muhammet Kökten, tatil öncesi tahmin ettikleri yoğunluğa ulaştıklarını bildirdi.

Tesislerde doluluk oranlarının sevindirici olduğuna işaret eden Kökten, "Bayramda yerli turist yoğunluğu esnafımıza ciddi ekonomik katkı sağladı. Bayram tatili bize moral oldu. Şu anda da rezervasyon talepleri var. Bayram sonrası da ilçede hareketlilik bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Bodrum tarihi bir hafta geçirdi"

Bodrum'da otel ve gece kulübü işleten turizmci Zeynel Kılıç ise ilçenin son yılların en yoğun dönemini yaşadığını kaydetti.

İlçeye bayram tatili için gelenlere yönelik otellerde özel programlar yapıldığını ifade eden Kılıç, "Sezon dolayısıyla ilçede zaten bir yoğunluk vardı, bayramla gelenlerin eklenmesiyle Bodrum tarihi bir hafta geçirmiş oldu. Otellerimiz de iyi bir doluluk yakaladı." diye konuştu.

Kılıç, turizm sezonundaki hareketliliğin kasımın ilk haftasına kadar devam etmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bodrumspor'da Muhammed Gönülaçar tamam
YEREL HABERLER Bodrumspor'da Muhammed Gönülaçar tamam
Cumhurbaşkanlığı 4. Uluslararası Yat Yarışları, Muğla'da yapılacak
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanlığı 4. Uluslararası Yat Yarışları, ...
Muğla'da 26. Ortaca Tarım, Çevre ve Turizm Festivali başladı
YEREL HABERLER Muğla'da 26. Ortaca Tarım, Çevre ve Turizm Festivali ...
Muğla'da devrilen tomruk yüklü tırın sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Muğla'da devrilen tomruk yüklü tırın sürücüsü ...
Muğla'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı
YEREL HABERLER Muğla'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı
Muğla'da 17 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Muğla'da 17 düzensiz göçmen yakalandı
Datça'da orman yangınından kaçan domuzun yüzerek limana gelmesi kamerada
YEREL HABERLER Datça'da orman yangınından kaçan domuzun yüzerek ...
Muğla'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Muğla'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli ...
Bodrum'dan 2,5 günde 110 bin araç çıkış yaptı, otellerdeki doluluk oranı yüzde 85'e ulaştı
YEREL HABERLER Bodrum'dan 2,5 günde 110 bin araç çıkış yaptı, ...
Yaban domuzu, Bodrum açıklarında yüzdü
YEREL HABERLER Yaban domuzu, Bodrum açıklarında yüzdü
Muğla'da tatilciler dönüş yolunda yoğunluk oluşturdu
YEREL HABERLER Muğla'da tatilciler dönüş yolunda yoğunluk oluşturdu
GÜNCELLEME - Muğla'da minibüsle çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Muğla'da minibüsle çarpışan ...
Muğla'da minibüsle çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Muğla'da minibüsle çarpışan motosikletteki 1 kişi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.