Üniversiteler Yaşar Sevim Plaj Hentbolu Türkiye Şampiyonası Köyceğiz'de yapılıyor

Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

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MUĞLA (AA) - Bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Üniversiteler Yaşar Sevim Plaj Hentbolu Türkiye Şampiyonası Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yapılacak.

Köyceğiz Belediyesi ve Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu işbirliği, Köyceğiz Kaymakamlığı ve Türkiye Hentbol Federasyonu'nun destekleriyle Köyceğiz Belediyesi Delta Plajı'nda oluşturulan sahada gerçekleşecek şampiyonada 15 üniversiteden 240 sporcu mücadele edecek.

Bu akşam Atatürk anıtına çelenk sunularak Köyceğiz kordonunda kortej yürüyüşü yapılacak.

Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, "Köyceğiz'de geleneksel hale gelen Üniversiteler Yaşar Sevim Plaj Hentbolu Türkiye Şampiyonası'na katılan tüm sporculara ve yöneticilerine başarılar diliyorum. Katılımcılar burada bir şampiyonaya katılmanın ötesinde bölgemizin güzelliklerini de görme fırsatı bulacaklar." dedi.

Şampiyona, 8 Temmuz’da final maçları ve ödül töreniyle sona erecek.



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