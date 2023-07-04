Fethiye'de safari araçları denetlendi

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde safari araçlarında yapılan trafik denetiminde 5 araç sahibine cezai işlem uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince Fethiye-Seydikemer arasında faaliyet gösteren ve turistlerin ilgi gösterdiği safari turlarında kullanılan araçlar denetledi.

Yaklaşık 50 araçta denetim yapan ekipler, bulunması zorunlu belgeleri kontrol etti ve sürücülere genel trafik kurallarına ilişkin bilgi verdi. Genel trafik kurallarına uymayan 5 araç sahibine 2 bin 180 lira ceza uygulandı.

Trafik Denetleme Büro Amiri Gökhan Kam, gazetecilere, ilçede özellikle üzeri açık seyreden safari araçların denetimlerini turistlerin can ve mal güvenliği için çok önemsediklerini söyledi.

Kam, kaza yaşanmaması için denetimlerin devam edeceğini kaydetti.

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