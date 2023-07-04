Fethiye Kaymakamı Karaman'dan orman yangınına karşı uyarı

Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

MUĞLA (AA) - Fethiye Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, havanın ısınmaya başlaması ve orman yangınları riskinin artması nedeniyle giriş yasağı bulunan ormanlık alanlarda piknik yapılaması konusunda uyarıda bulundu.

Değirmenbaşı Orman Ürünleri Deposu'nda konuşlanan yangın müdahale ekibini ziyaret eden Karaman, yetkililerden bilgi aldı. Yangın söndürme helikopterini de inceleyen Karaman, personel ile yangın söndürme işçileriyle sohbet etti.

Karaman, gazetecilere, ilçede yaşayan herkesin çevre bilinciyle ormanları koruma içgüdüsüyle hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Ormanlık alanlarda bulunulan süre içerisinde yangına sebebiyet verecek her türlü etkinlikten kaçınılması gerektiğini vurgulayan Karaman, şunları kaydetti:

"Basit bir tedbirsizlik ciddi yangınlara sebebiyet veriyor. Bazı alanları pikniğe yasak alan ilan ettik. Özellikle Darboğaz, Karagözler bölgesi, Kayaköy ve Gemiler Koyu arasında, yoğun ve sık ormanlığın olduğu yerlerde, Göcek'te ormana giriş yasaklandı. Belirlenen mesire alanlarında piknik yapılabilir. Belirlenen alanalar dışındaki alanlarda yakacağımız ateş, tedbirsizlik, önlenemez sonuçlara sebebiyet veriyor. Kaymakamlık olarak herhangi bir yanlış uygulama görürsek hiçbir şekilde buna müsaade etmeyeceğiz ve tüm idari yaptırımları uygulayacağız. Gereğini de sonuna kadar takip edeceğiz."

Karaman, olası bir yangına karşı ilçede tüm tedbirlerin alındığını dile getirdi.

İlçedeki 72 bin 270 hektar ormanlık alanda 3 yangın gözetleme kulesi bulunduğunu belirten Karaman, "97 işçi, 62 memur, 225 orman gönüllümüz tarafından 24 saat esasıyla arkadaşlarımız görevinin başında. 6 arasöz, 3 su ikmal aracı, 3 müdahale aracı, 1 dozer, 4 motosiklet ekibimiz ve ilçemizde sezon boyunca burada konuşlu bulunacak 1 helikopterimiz de orman yangınlarına anında müdahale etmek üzere tüm ekiplerimiz görevinin başında." bilgisini paylaştı.

Karaman'a ziyaretinde, Fethiye Orman İşletme Müdürü Hakan Duman, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mustafa Çiçek, İlçe Emniyet Müdür Vekili Hacı Osman Turgut ile Fethiye Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Binbaşı Erdal Kıraker eşlik etti.

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