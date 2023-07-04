Muğla'da minibüse çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde, minibüse arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Ayhan Y'nin kullandığı 48 HR 472 plakalı otomobil, Karaçulha Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda aynı istikamette seyreden minibüse arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan Ayhan Y. sağlık ekibince Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.