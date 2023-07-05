Bodrum'da bir kişi otel havuzunda ölü bulundu

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kişi, ailesinin işlettiği otelin havuzunda ölü bulundu.

Gümbet Mahallesi Erguvan Sokak'taki otelin havuzunda bir kişinin hareketsiz olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Havuz tabanından Muğla 911 Arama Kurtarma Araştırma Derneği ekibince çıkarılan Uğur C'nin (34) hayatını kaybettiği belirlendi.

Otel işletmecisinin oğlu olduğu belirtilen Uğur C'nin cesedi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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