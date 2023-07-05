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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Marmaris'te dron destekli trafik denetimi yapıldı

AA

Marmaris'te dron destekli trafik denetimi yapıldı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde dron destekli trafik denetimi yapan ekipler, kurallara uymayan sürücülere ceza kesti.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliğine bağlı ekipler, Marmaris Devlet Hastanesi kavşağında kontrol noktası oluşturarak kırmızı ışık ihlali, uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme, kask takma ve emniyet kemeri ihlallerine yönelik denetim yaptı.

Dron destekli denetimler sırasında kural ihlali yaptıkları belirlenen sürücülere cezai işlem uygulandı.

Denetimde kask takmayan 5, kırmızı ışık ihlali yapan 26, muayenesiz araç kullanan 1 sürücüye toplam 27 bin 857 lira ceza kesildi.

Kırmızı ışık ihlali yapan bazı sürücüler sarı ışıkta geçtiğini iddia ederek, polis ekiplerine itirazda bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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