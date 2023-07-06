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        Datça'da iki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        AA
        Giriş: 06.07.2023 - 11:56
        Datça'da iki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Ömer Kılınç idaresindeki 48 ES 124 plakalı otomobil, Datça-Marmaris kara yolu Emecik mevkisinde karşı yönden gelen Firdevs Kader'in kullandığı 48 R 6686 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, sürücü Kılınç'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Yaralanan sürücü Kader ile araçlardaki Efe Gören ile Halil Kader, Datça Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralılardan Gören'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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