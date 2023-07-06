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        ANALİG Hentbol Grup Birinciliği Müsabakaları Muğla'da yapılacak

        AA
        Giriş: 06.07.2023 - 12:48
        ANALİG Hentbol Grup Birinciliği Müsabakaları Muğla'da yapılacak

        MUĞLA (AA) - Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Osman Bayraktar Sezonu Hentbol Grup Birinciliği Müsabakaları, 7-9 Temmuz'da Muğla'da yapılacak.

        Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Menteşe Spor Salonu ve MSKÜ Meslek Yüksekokulu Spor Salonunda yapılacak grup müsabakaları öncesinde Akyaka Cahit Belkıs Güneyman İlkokulu'nda teknik toplantı gerçekleştirildi.

        Toplantının ardından Afyon, Aydın, Bilecek, Denizli, Eskişehir, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla ve Uşak'tan gelen 304 sporcu, 50 antrenörün katılımıyla, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden sporcular anısına Akyaka'da saygı yürüyüşü düzenlenecek, daha sonra Azmak Nehri'nde tekne turu gerçekleştirilecek.

        Turnuvanın ilk maçı yarın Menteşe Spor Salonu'nda yapılacak.

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