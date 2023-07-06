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        Muğla'da engelli çocuğun polis motosikletine binme hayali gerçekleşti

        AA
        Giriş: 06.07.2023 - 13:04
        Muğla'da engelli çocuğun polis motosikletine binme hayali gerçekleşti

        MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde engelli çocuğun polis motosikletine binme hayali gerçek oldu.

        Taşyaka Mahallesi'nde yaşayan bedensel ve zihinsel engelli 9 yaşındaki Hamza Yiğit Muştu'nun polisleri çok sevdiğini ve polis motosikletine binmek istediğini öğrenen ekipler harekete geçti.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Büro Amirliği ekipleri, Muştu'yu evinde ziyaret ederek çocuğa oyuncak ve bazı hediyeler verdi.

        Ekipte görevli polislerin yardımıyla motosiklete bindirilen Muştu'nun hayali gerçekleşti.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Büro Amiri Gökhan Kam, gazetecilere, yıl içinde güvenli trafik eğitimi ve toplum destekli polislik faaliyetleri çerçevesinde tüm okullardaki öğrencilerle faaliyetler gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Okulların kapanmasıyla birimin başlattığı Gönül Bağı Projesi ile özellikle özel eğitim alan öğrencilere ulaştıklarını anlatan Kam, "Özel öğrencilerimize hediyeler veriyor, onların hayallerini gerçekleştiriyoruz. İlçedeki özel öğrencilerimize dokunup onların mutluluğuna katkı sunmak istiyoruz." dedi.

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