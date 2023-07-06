Muğla-Denizli-Marmaris kavşağı için yeni proje hazırlanıyor

MUĞLA (AA) - AK Parti Muğla Milletvekilleri Kadem Mete ve Yakup Otgöz Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Muğla ve ilçelerine yapılacak yatırımlar hakkında görüştü.

Görüşmede özellikle turizm sezonunda önemli bir sorun olan "Muğla-Denizli-Marmaris Farklı Seviyeli Kavşak" düzenlemesi için yeni proje hazırlanması konusu ele alındı.

Seydikemer-Kalkan, Seydikemer-Söğüt bölünmüş yol çalışması ve Karabel Tüneli İnşaatının hızlandırılması için çalışmaların hız kazanacağı belirtilirken, Yatağan Devlet Hastanesi mevkisinde yonca kavşak yapılması, Ortaca'da 1180 metre uzunluğunda, 17 metre genişliğindeki İstiklal Caddesinin sıcak asfaltla kaplanması, Ortaca Devlet Hastanesi kavşağının düzenlenmesi konuları da görüşüldü.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile de görüşen milletvekilleri Muğla'ya yapılacak yatırımların takipçisi olacaklarını kaydetti.