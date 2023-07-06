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        Datça'da yangın gönüllülerine sertifika ve koruyucu kıyafetleri dağıtıldı

        AA
        Giriş: 06.07.2023 - 13:28
        Datça'da yangın gönüllülerine sertifika ve koruyucu kıyafetleri dağıtıldı

        MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesinde, yangın gönüllüsü eğitimini başarıyla tamamlayan, Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale (MAG-AME) ekibi gönüllülerine, sertifika ve koruyucu kıyafetleri törenle verildi.

        Marmaris Orman İşletme Müdürlüğünce eğitimini tamamlayanlar için tören düzenlendi. Törende gönüllülere, sertifikaları ve koruyucu kıyafetleri verildi.

        Etkinliğe, Marmaris Orman İşletme Müdürü Gökhan Şahin, Datça ve Emecik Orman İşletme Şefleri ve orman yangın gönüllüleri katıldı

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