Yeni Türkü grubu, Datça'da çocuklar yararına konser verdi

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesinde Yeni Türkü grubu, Datça Çocuk Sevgi Evi (DATSEV) yapımına destek olmak amacıyla konser verdi.

Datça Kadın İş Gücünü Geliştirme ve Yaygınlaştırma Derneğince (KİGDER), İskele Mahallesi Panorama tepesinde bulunan bir restoranda düzenlenen konsere, sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Derya Köroğlu solistliğindeki Yeni Türkü grubu şarkılarını, kurulması planlanan çocuk sevgi evi için seslendirdi.

Datça KİGDER Başkanı Menşure Yavuz, Yeni Türkü grubuna, Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Osman Toprakçı ve Datça Kaymakamı Mesut Çoban ile diğer destekçilere teşekkür etti.