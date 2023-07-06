Muğla'da yaz spor okullarının açılışı yapıldı

MUĞLA (AA) - Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen yaz spor okullarının açılışı yapıldı.

25 branşta 132 antrenör ile çocukların ve gençlerin yaz tatilini spor yaparak en iyi şekilde değerlendirmeleri amacıyla açılan kurslar için yaklaşık 2 süreyle kayıt alındı.

Menteşe Spor Salonunda saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan etkinlikte sporcular taekwondo, halk oyunları, jimnastik, halter ve basketbol gösterilerini sergiledi.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, açılışta yaptığı konuşmada, Muğla'da 5-18 yaş arası çocuk ve gençlere yönelik açtıkları ücretsiz spor okullarının sporu sevdirmek kulüplere sporcu kaynağı oluşturmak, toplumda spor kültürünü güçlendirmek amacında olduğunu söyledi.

Çocuk ve gençlerin spor ile mutlu olduklarını görmenin kendileri için en büyük motivasyon kaynağı olduğunu belirten Açıkbaş, "Amacımız yaz boyunca sürecek olan projemizin sonunda geçlerimizin hayatlarının odak noktalarına sporu yerleştirmeleridir. 2022-2023 döneminde Muğla'da spor okulları ile 25 bin gencimize sporcu olma yolunda adımlar attırmayı başardık. Bu seneki hedefimiz ise 88 spor tesisimiz, 25 branş ve 132 antrenörümüz ile el ele vererek 30 bin genç sporcuya ulaşmak." dedi.

Açıkbaş, son yıllarda Türkiye ve Uluslararası arenada Muğlalı sporcuların elde ettiği başarıların da kendilerini mutlu ettiğini söyledi.