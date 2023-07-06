Muğla'da balık avlarken elektrik akımına kapılan kişi ağır yaralandı
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde balık avlarken elektrik akımına kapılan kişi ağır yaralandı.
Ceylan Mahallesi'ndeki bir gölde balık tutan ilkokul müdürü Korhan Karaca'nın (46), oltası yüksek gerilim hattına takıldı.
Karaca'nın elektrik akımına kapıldığını fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karaca, buradan da Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Karaca'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.