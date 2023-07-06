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        Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

        AA txt
        Giriş: 06.07.2023 - 16:55
        Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

        MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı.

        Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına alındı.

        Şüphelilerin adreslerinde 350 gram esrar, 121 sentetik hap, hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 14 bin 300 lira ele geçirildi.

        Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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