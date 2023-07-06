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        Muğla'da çıkan yangında 2 dönüm ormanlık alan zarar gördü

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        Giriş: 06.07.2023 - 18:14
        Muğla'da çıkan yangında 2 dönüm ormanlık alan zarar gördü

        MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 2 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

        Muğla-Denizli kara yolu Yaraş mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine yangına 2 arazöz, orman işçileri ile Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

        Ekiplerin yoğun müdahalesiyle söndürülen yangın, yaklaşık 2 dönüm ormanlık alanda zarara yol açtı.

        Bölgede soğutma çalışması yapıldı.

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