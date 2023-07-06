Muğla'da çıkan yangında 2 dönüm ormanlık alan zarar gördü
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 2 dönüm ormanlık alan zarar gördü.
Muğla-Denizli kara yolu Yaraş mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine yangına 2 arazöz, orman işçileri ile Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.
Ekiplerin yoğun müdahalesiyle söndürülen yangın, yaklaşık 2 dönüm ormanlık alanda zarara yol açtı.
Bölgede soğutma çalışması yapıldı.