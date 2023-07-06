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        Muğla'da gasp iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        AA txt
        Giriş: 06.07.2023 - 18:57
        Muğla'da gasp iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde gasp yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, bir kişinin 200 paund, 3 bin 500 lira, kredi kartı, saat, motosiklet anahtarının gasbedildiği ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

        Olayın gerçekleştiği yerin yakınlarındaki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan ekipler, şüphelilerin bindiği otomobili tespit etti.

        Ekipler, çalıntı kredi kartıyla alışveriş yapıldığının belirlenmesi üzerine harekete geçti. Ekiplerden otomobille kaçan 4 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.

        İki farklı adres ile otomobilde yapılan aramada müştekiye ait olduğu değerlendirilen kol saati, motosiklet ve ev anahtarları ile bir miktar uyuşturucu hap ve bin 950 lira ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İrem Ç. (19) ile Gizem B. (20) çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer iki şüpheli ise serbest bırakıldı.

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