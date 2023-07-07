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        Bodrumspor, Çek futbolcu Ondrej Celustka ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

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        Giriş: 07.07.2023 - 11:37
        Bodrumspor, Çek futbolcu Ondrej Celustka ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

        MUĞLA (AA) - Spor Toto 1. Lig takımlarından Bodrumspor, daha önce Türkiye'de Trabzonspor ve Antalyaspor forması da giyen Ondrej Celustka ile 1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, transfer çalışmalarını sürdüren Bodrum temsilcisi, son olarak ülkesinin Sparta Prag formasını giyen Ondrej Celustka ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

        Geçen sezonu 62 puanla 4. sırada bitiren, play-off finalinde ise Pendikspor'a 2-1 yenilerek Spor Toto Süper Lig'e çıkma fırsatını kaçıran Bodrumspor, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarını da sürdürüyor.

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