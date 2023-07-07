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        ANALİG Hentbol Grup Birinciliği müsabakaları Muğla'da başladı

        Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Osman Bayraktar Sezonu Hentbol Grup Birinciliği müsabakaları, Muğla'da başladı.

        AA txt
        Giriş: 07.07.2023 - 11:55
        ANALİG Hentbol Grup Birinciliği müsabakaları Muğla'da başladı

        MUĞLA (AA) - Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Osman Bayraktar Sezonu Hentbol Grup Birinciliği müsabakaları, Muğla'da başladı.

        Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Menteşe Spor Salonu ve MSKÜ Meslek Yüksekokulu Spor Salonu'nda yapılacak grup müsabakaları öncesinde takımların seremoni töreni yapıldı.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından takımlar müsabakalar için salonlara ayrıldı.

        Menteşe Gençlik Spor Müdürü Yavuz Karahasanoğlu, 9 Temmuz'a kadar sürecek müsabakalara Afyon, Aydın, Bilecek, Denizli, Eskişehir, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla ve Uşak'tan 304 sporcu ve 50 antrenörün katıldığını söyledi.

        Karahasanoğlu, müsabakalara katılan takımlara başarılar diledi.

        Turnuvanın ilk maçı Menteşe Spor Salonu'nda Bilecik İl Karması ile Manisa İl Karması arasında başladı.

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