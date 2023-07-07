Muğla'da abartı egzoz ve modifiye araç kullanan 55 sürücüye ceza uygulandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde araçlarında abartı egzoz ve modifiye kullanan 55 sürücüye 120 bin 106 lira ceza kesildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, "Huzurlu Sokaklar Projesi" kapsamında egzozlarından yüksek ses çıkan ve yönetmelik dışı modifiyeli araçlara yönelik uygulama yaptı.

Durdurdukları araçlarda egzozlarına ses aç-kapa elektronik düzeneği hazırlayan sürücüleri tespit eden ekipler, 167 aracın denetimini gerçekleştirdi.

Gürültü kirliliği yapan ve modifiyeli araç kullanan 55 sürücüye 120 bin 106 lira ceza uygulayan ekipler, bazı araçları trafikten men etti.