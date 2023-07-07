Muğla'daki Dalyan kanalında su altı temizliği yapıldı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ortaca ilçesinde dalgıç ekipleri, Dalyan kanalında su altı temizliği gerçekleştirdi.

Ortaca Belediyesi ve Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi (DALKO) işbirliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, DALKO'da görevli dalgıçlar ve personel kanal içinden, gönüllüler de kıyıdan temizlik yaptı.

Kanaldan araç lastikleri, teneke kutular, cam ve plastik şişeler, metal parçalar, halı, kilim gibi eşyaların da olduğu atık çıkarıldı. Atıklar teknelerle kıyıya getirilerek belediye aracılığıyla geri dönüşüm merkezine götürüldü.

DALKO Başkanı Arif Yalılı, gazetecilere, kooperatif olarak Köyceğiz Gölü ve kanalda rutin olarak dip ve kıyı temizliği yaptıklarını söyledi.

Köyceğiz Gölü ve Dalyan kanalının turizmin can damarı olduğunu aktaran Yalılı, "Normalde günlük bir kamyon dolusu atık çıkarıyoruz. Bundan sonra da temizliği sürdüreceğiz." dedi.

Yalılı, çıkan atıkların genellikle insan kaynaklı ve Köyceğiz Gölü'nü besleyen çay ile derelerden gelen atıklar olduğunu söyledi.

Bölgenin turizm potansiyeliyle ülke ekonomisine ciddi katkısı olduğunu belirten Yalılı, "Ayrıca Köyceğiz Gölü'ne bağlanan kanalların, çayların, derelerin içinden inanılmaz derecede atıklar geliyor. Bunların ağız kısımlarında, göle bağlanan Dalyan kanalına bağlanan kısımlarda engellemeler yapılması lazım." diye konuştu.

Kanalda günübirlik 500 tekne turunun yapıldığına değinen Yalılı, "Zeminde iki ile beş metre arasında derinlik değişiyor. Buradaki bulanıklık normal toprak bulanıklığı. Kirlilik gibi zannediliyor ama kirlilik değil. Kanalımız pırıl pırıl. İki gün tekne trafiği olmadığı zaman pırıl pırıl. İki, üç metre derinlikteki caretta caretta kaplumbağalarını görebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yalılı'ya Dalyan Kanalı ve Köyceğiz Gölü'nde çevre konusunda yürüttüğü çalışmalar dolayısıyla Ortaca Belediyesi meclis üyesi Volkan Metin, plaket verdi.