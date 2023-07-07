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        Muğla'da otelin gider borusuna sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

        AA txt
        Giriş: 07.07.2023 - 21:40
        Muğla'da otelin gider borusuna sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

        MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otelin gider borusuna sıkışan yavru kedi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

        İlçede bir otel odasının tuvalet gider borusundan yavru kedi sesi geldiğini duyan ziyaretçiler, durumu yetkililere bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesine bağlı Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

        Görüntüleme cihazı yardımıyla yavru kedinin yerini tespit eden ekipler, daha sonra giderdeki kediyi kurtararak otel yetkililerine teslim etti.

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