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        Muğla'da uyuşturucu ticareti yapmakla suçlanan zanlı tutuklandı

        AA txt
        Giriş: 07.07.2023 - 21:49
        Muğla'da uyuşturucu ticareti yapmakla suçlanan zanlı tutuklandı

        MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, bu çerçevede düzenledikleri operasyonda M.K'yi gözaltına aldı.

        M.K'nin adresindeki aramada satışa hazır paketler halinde olan bir miktar esrar, 423 sentetik ecza, hassas terazi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 100 bin lira ele geçirildi.

        Cumhuriyet savcılığına çıkartılan zanlı, ifadesinin alınması sonrası sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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