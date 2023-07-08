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        Muğla'da hanutçuluk ve hijyen denetimi yapıldı

        AA txt
        Giriş: 08.07.2023 - 17:27
        Muğla'da hanutçuluk ve hijyen denetimi yapıldı

        MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde hanutçuluk ve hijyen denetimi gerçekleştirildi.

        Hisarönü Mahallesi Barlar Sokağı'nda Fethiye Kaymakamlığı Hanutçulukla Mücadele ve Turizm Denetleme Komisyon üyelerince hanutçuluk ve hijyen denetimi yapıldı.

        Denetimlerde jandarma, polis, zabıta, maliye ve tarım ekipleri hazır bulundu.

        Hanutçuluk, mutfak ve gıda hijyeni, kayıtsız işçi çalıştırma ve işyeri ruhsatı gibi farklı konularda denetimlerini gerçekleştiren ekipler, hanutçuluk yaptığı tespit edilen 4 işletmeye 65 bin lira idari para cezası kesti.

        Komisyon üyelerince yerli ve yabancı turistler huzurlu bir tatil geçirmesi için denetimlerin aralıksız devam edeceğini ifade edildi.

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