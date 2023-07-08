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        Muğla'da yamaç paraşütüyle havalanan müzisyen klarnet çaldı

        AA txt
        Giriş: 08.07.2023 - 17:33
        Muğla'da yamaç paraşütüyle havalanan müzisyen klarnet çaldı

        MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye İlçesine tatile giden müzisyen Ufuk Önan, yamaç paraşütüyle uçarken klarnet çaldı.

        İzmir'de yaşayan Ufuk Önan tatil için geldiği Ölüdeniz Mahallesi'nde, Babadağ 1700 metre pistinden paraşüt pilotu Ahmet Sayar ile tandem (ikili) uçuş gerçekleştirdi.

        Bir süre uçuşun ardından Önan, yanına aldığı klarnetini gökyüzünde çaldı, kaydettiği görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı.

        Önan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayalini gerçekleştirdiğini belirtirken, "Uçmadan önce 'Klarnetin düşer, yapma’ diyenler oldu. Hatta paraşüt kazası videoları atanlar oldu. 4-5 yıldır klarnet çalıyorum. Bu benim için eşsiz bir deneyim oldu." dedi.

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