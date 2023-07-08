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        Muğla'da 38 yaşındaki kayıp Danimarkalı turist ölü bulundu

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        Giriş: 08.07.2023 - 17:50
        Muğla'da 38 yaşındaki kayıp Danimarkalı turist ölü bulundu

        MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde 5 gündür kayıp olarak aranan Danimarkalı turist ölü bulundu.

        Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri, kayıp olduğu belirtilen Danimarka vatandaşı Thomas Bjoerk Gaard'ın (38) Faralya Mahallesi'nde cesedini buldu.

        Turistin cenazesi Fethiye Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

        Ölüdeniz Mahallesi'ne tatile gelen Gaard, 5 gün önce yürüyüş için çıkmış ve haber alınamaması üzerine JAK ve AKUT ekipleri arama çalışması başlatmıştı.

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