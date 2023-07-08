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        Bodrum'da çalıntı araçla tacizde bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı

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        Giriş: 08.07.2023 - 20:25
        Bodrum'da çalıntı araçla tacizde bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı

        MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde çalıntı araçla tacizde bulunan 2 şüpheli yakalandı.

        Yalıkavak Mahallesi Çökertme Caddesi'nde seyir halindeki araçta bulunan şüphelilerin cadde üzerindeki vatandaşları sözlü taciz ve silah teşhir ederek bölgeden ayrıldıkları ihbarı üzerine ekipler çalışma başlattı.

        Olayda kullanılan aracın yakın zamanda Bodrum'da çalındığını belirleyen ekipler takip sonucu çalıntı aracı Bitez Adliye Kavşağı'nda durdurarak araç içerisindeki M.Y. ve D.K'yı gözaltına aldı.

        Şüphelilerin yapılan GBT sorgusunda M,Y'nin hırsızlık, göçmen kaçakçılığı, fuhşa teşvik ve aracılık yapmak, dolandırıcılık suçlarından 64 farklı suç kaydının bulunduğunu, D.K'nın ise dolandırıcılık, hırsızlık ve kasten yaralama suçlarından 13 farklı suç kaydının bulunduğunu belirledi.

        Şüpheliler emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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