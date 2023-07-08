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        Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

        AA txt
        Giriş: 08.07.2023 - 20:30
        Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

        MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, bu çerçevede düzenledikleri operasyonda Y.A'yı gözaltına aldı.

        Şüphelinin adresindeki aramada, satışa hazır paketlerde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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