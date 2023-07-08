Muğla'da boş su kuyusuna düşen keçileri itfaiye ekipleri çıkardı
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaklaşık 15 metrelik boş su kuyusuna düşen keçiler itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.
Orhaniye Mahallesi Karabağlar Mahallesi Süpüroğlu mevkisinde 15 metrelik boş kuyu içine keçilerin düştüğünü görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi Menteşe itfaiye grup amirliği ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından kuyudan çıkarılan 2 keçiden birinin öldüğü belirlendi.