Bodrum'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde yerleşim yerine yakın otluk alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Bağla mevkisindeki otluk alandan dumanların yükseldiğini görenler durumu orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi. 1 helikopter ile çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangında, söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi.

Kısa süreliğine paniğin yaşandığı yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yaklaşık 5 hektarlık alanın zarar gördüğü yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan yangının çıkışıyla ilgili polis ve itfaiye ekipleri bölgede inceleme yaptı.