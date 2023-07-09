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        Bodrum'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

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        Giriş: 09.07.2023 - 15:09
        Bodrum'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

        MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde yerleşim yerine yakın otluk alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Bağla mevkisindeki otluk alandan dumanların yükseldiğini görenler durumu orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi. 1 helikopter ile çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangında, söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi.

        Kısa süreliğine paniğin yaşandığı yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Yaklaşık 5 hektarlık alanın zarar gördüğü yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

        Öte yandan yangının çıkışıyla ilgili polis ve itfaiye ekipleri bölgede inceleme yaptı.

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