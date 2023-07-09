Bodrum'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde yerleşim yerine yakın otluk alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Bağla mevkisindeki otluk alandan dumanların yükseldiğini görenler durumu orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi. 1 helikopter ile çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangında, söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi.
Kısa süreliğine paniğin yaşandığı yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Yaklaşık 5 hektarlık alanın zarar gördüğü yangında soğutma çalışmaları sürüyor.
Öte yandan yangının çıkışıyla ilgili polis ve itfaiye ekipleri bölgede inceleme yaptı.