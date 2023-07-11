Muğla'da yangına hassas alanlarda ilk müdahale tankeri sayısı artırıldı

MUĞLA (AA) - Ortaca ilçesinde Dalyan Turizm Tanıtım, Sosyal Gelişim ve Eğitim Vakfı (TUSEV) tarafından alınan 4 yangına ilk müdahale tankeri muhtarlıklara dağıtılmak üzere Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına teslim edildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı görevlileri ve vakıf yöneticileri arasında Dalyan Stadı'nda yapılan protokol ile Ortaca'nın Gökbel ve Mergenli, Köyceğiz'in Ekincik ve Çandır mahalle muhtarlıklarına teslim edilen ilk müdahale tankerinin kullanımıyla ilgili eğitim ve bilgi verildi.

Yaklaşık 50 metre mesafeye kadar su atabilen 3 ton kapasiteli su tankeri traktörle çekilebiliyor, üzerindeki aparatları sayesinde yangına daha etkin müdahale edebiliyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mehmet Karyağdı, TUSEV'in bağışladığı tankerlerle büyükşehir belediyesi sorumluluğundaki kırsal mahalledeki yangın tankeri sayısının 155'e çıktığını ifade etti.

Yangın anında itfaiye ekipleri gelene kadar bölge halkının yangınlara müdahale edebilmeleri için eğitim verdiklerini ve tatbikat yaptıklarını dile getiren Karyağdı, "Araçların rutin olarak bakımlarını, kontrollerini yapıyoruz. 2021 ve 2022'de Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangınları yaşandı. Orman yangını yaşamamız demek aynı zamanda yerleşim yerlerine olan riskimiz de var demek. Malumunuz yaz ayları içerisindeyiz. Ot ve anız yangınlarımız çok fazla oluyor. Bu konuda kırsalımızda özellikle temizlik ateşi yakılmaması, özellikle ilimize gelen misafirlerimizin sigara izmaritlerini yol kenarlarına söndürmeden atmamaları gerektiğini vurgulamak isterim. Yangına müdahale olarak tüm kurumlar elinden geleni yapıyor." diye konuştu.

TUSEV Başkanı Ertuğrul Ercan da daha önceki yıllarda da benzeri bağışlar yaptıklarını, ormanların korunması konusunda mücadelelerini sürdüreceklerini kaydetti.