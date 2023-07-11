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        Muğla Valiliğinden orman yangınlarına karşı dikkatli olunması uyarısı

        AA txt
        Giriş: 11.07.2023 - 14:13
        Muğla Valiliğinden orman yangınlarına karşı dikkatli olunması uyarısı

        MUĞLA (AA) - Muğla Valiliği, son meteorolojik değerlendirmelere göre bölgenin sıcak hava dalgası etkisine gireceği, sıcak ve kuru hava ile birlikte rüzgârın etkisini arttıracağı öngörüldüğünden orman yangını riskine karşı uyarıda bulundu.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Valilikçe yasaklanan ormanlık alanlara kesinlikle girilmemesi, yol kenarlarına yangına neden olabilecek cam ve pet şişe, sigara izmariti gibi çöplerin bırakılmaması, anız, bahçe ve sera temizliği gibi hiç bir suretle orman yangınları açısından risk teşkil edecek ateş yakılmaması uyarısında bulunuldu.

        Açıklamada, orman ve diğer yangınlar açısından çok dikkatli davranılması gerektiğine yer verilerek görülen olumsuzlukların bekletilmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne iletilmesi, özellikle önümüzdeki günlerde ormanlık alanların yakınlarında yangın riskini arttıracak davranışlardan kaçınılması gerektiği vurgulandı.

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