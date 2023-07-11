Muğla'da fırında çıkan ve 4 iş yerine zarar veren yangın söndürüldü

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ula ilçesinde fırında çıkan ve 4 iş yerine zarar veren yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Ayazkıyı Mahallesi'ndeki fırının çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler iş yerine yakın işletmelere de sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Söndürme çalışmasına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopter de destek verdi.

Güçlükle söndürülen yangında fırın ile 4 iş yeri zarar gördü.