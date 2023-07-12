Fethiye'de kaybolan kişinin bulunması için arama başlatıldı
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde kaybolan kişinin bulunması için havadan, denizden ve karadan arama çalışması başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, 3 gün önce ailesiyle ilçeye tatile gelen Cemil Korkmaz (47) balık tutmak için botla Katrancı Koyu'ndan denize açıldı.
Korkmaz'ın uzun süre geri dönmemesi üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine havadan helikopterle, denizden Sahil Güvenlik, karadan da Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerince çalışma başlatıldı.
Ekipler, Korkmaz'ın bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.