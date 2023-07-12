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        GÜNCELLEME - Muğla'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

        AA txt
        Giriş: 12.07.2023 - 17:19
        GÜNCELLEME - Muğla'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

        MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

        Güvercinlik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Milas Boğaziçi bölgesinde başlayan rüzgarın etkisiyle Bodrum Güvercinlik istikametine ilerleyen orman yangınının söndürme çalışmalarına 8 uçak ve 14 helikopterle havadan 74 arazöz ve su tankeri, 12 iş makinası ve 615 orman yangını söndürme işçisi ile müdahale ediliyor.

        Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için yoğun çaba gösteriyor.

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