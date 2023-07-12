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        Muğla'da 4 otomobilin karıştığı kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

        AA txt
        Giriş: 12.07.2023 - 17:37
        Muğla'da 4 otomobilin karıştığı kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

        MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde 4 otomobilin karıştığı trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi.

        Muğla-Fethiye kara yolunda meydana gelen kazada ağır yaralanan Harun Anaeli, sevk edildiği Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Bir kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişi yaralandığı kazada ölü sayısı 2'ye çıktı.

        Yakup A'nın kullandığı 17 KA 444 plakalı otomobil dün, Muğla-Fethiye kara yolunda karşı şeride geçerek 3 otomobile çarparak durabilmiş, kazada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştı.

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