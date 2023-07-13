Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Muğla'da yangından zarar gören alanlar havadan görüntülendi

        AA txt
        Giriş: 13.07.2023 - 13:01
        Muğla'da yangından zarar gören alanlar havadan görüntülendi

        MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan yangından zarar gören ormanlık alanlar, havadan görüntülendi.

        Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 8 uçak ve 14 helikopter, 74 arazöz ve su tankeri, 12 iş makinesi, 615 orman işçisi ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle dün Güvercinlik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Yanan alanlar, Anadolu Ajansı ekibince dronla görüntülendi.

        Görüntülerde, yanan alanlar ve orman söndürme işçilerinin bölgede halen yürüttüğü soğutma çalışmaları da yer aldı.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Milas'taki orman yangınında 170 hektar alan yandı, Nefes 72 sorti yaptı
        Milas'taki orman yangınında 170 hektar alan yandı, Nefes 72 sorti yaptı
        Bodrumspor'da Süleyman kaldı, iki oyuncu ayrıldı
        Bodrumspor'da Süleyman kaldı, iki oyuncu ayrıldı
        Muğla'da orman yangını (6)
        Muğla'da orman yangını (6)
        Muğla'da orman yangını (5)
        Muğla'da orman yangını (5)
        Balık tutmak için denize açılan emekli uzman çavuş 2 gün sonra bulundu (2)
        Balık tutmak için denize açılan emekli uzman çavuş 2 gün sonra bulundu (2)
        Muğla'da orman yangını (4)
        Muğla'da orman yangını (4)