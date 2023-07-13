Muğla'da yangından zarar gören alanlar havadan görüntülendi

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan yangından zarar gören ormanlık alanlar, havadan görüntülendi.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 8 uçak ve 14 helikopter, 74 arazöz ve su tankeri, 12 iş makinesi, 615 orman işçisi ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle dün Güvercinlik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Yanan alanlar, Anadolu Ajansı ekibince dronla görüntülendi.

Görüntülerde, yanan alanlar ve orman söndürme işçilerinin bölgede halen yürüttüğü soğutma çalışmaları da yer aldı.