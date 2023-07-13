Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tiryaki, Muğla'da yanan alanları havadan inceledi:

MUĞLA (AA) - Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, Muğla'nın Milas ilçesinde dün çıkan yangında, 170 hektar alanın zarar gördüğünü bildirdi.

Tiryaki, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından üretilen ve Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) envanterine giren yangın söndürme helikopteri "NEFES" ile Muğla'da, yanan alanları havadan inceledi. Tiryaki, daha sonra Milas'ın Gökçeler mevkisindeki yangın yönetim merkezi ve helikopter pistinde gazetecilere açıklamada bulundu.

Tiryaki, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de iklim değişikliği ile ülkenin bir tarafında yangınlar, bir tarafında da sel ve taşkınlar meydana geldiğini söyledi.

Dünyanın birçok ülkesinde bunların görüldüğüne dikkati çeken Tiryaki, artık bu doğa olaylarına alışarak yaşanacağını kaydetti.

Orman yangınlarının son yıllarda bütün dünyanın gündeminde olduğunu, çok yakın zamanda birçok ülkede büyük ve uzun süren yangınlar yaşandığını vurgulayan Tiryaki, "Ülkemizde de yangın sezonu başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı teşkilatı olarak hazırlıklarımız vardı ama 2021 yılındaki büyük yangınlardan sonra aldığımız tedbirlerle geçen yılı önceki yıllara nazaran daha iyi geçirdik." dedi.

Bu yılı daha az zayiatla geçirmeyi umut ettiklerini anlatan Tiryaki, son günlerde 7 ila 10 kadar orman yangını çıktığını söyledi.

Orman yangınlarıyla mücadelede hava gücünü artırdıklarını ifade eden Tiryaki, şunları kaydetti:

"Artık kendi hava gücümüzü oluşturuyoruz, TUSAŞ tarafından üretilen ve Orman Genel Müdürlüğünün envanterine giren yangın söndürme helikopteri 'NEFES' dünkü yangında hem gündüz hem gece 70'den fazla sorti yaptı. Her gün 7 bazen daha fazla yangın çıkıyor. Bu yangınların önemli bir kısmı insan kaynaklı. Vatandaşlarımızı uyarmak istiyoruz. Ülkemizin zenginliği "Yeşil Vatan" dediğimiz, ecdadımızdan aldığımız bu güzellikleri, bizden sonraki nesillere aktarmak istiyoruz. Bunları korumak durumundayız. İlk defa kendi hava filomuzu oluşturuyoruz. 2 helikopterimizi teslim aldık. Üçüncü teslim olacak. Yine 2,5 ton su atan 20 uçak satın aldık. Bunların 4'ü teslim edildi ve peyderpey gelecek. Geçmiş yıllarla mukayese edilemeyecek kadar hava, kara ve insan gücümüz var. Yangınlar çıkar çıkmaz anında müdahale ediyoruz."

Tiryaki, yangınlarda yeşil vatanı korumak için bugüne kadar onlarca orman mensubunun şehit olduğuna dikkati çekerek, dünkü yangında da yaklaşık 170 hektar ormanlık alanın zarar gördüğünü dile getirdi.